(Görüntülü Haber) Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş: Deniz beyin sağlığı iyi yolda

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Deniz beyin sağlığı iyi yolda. Bir örnek verecek olursak, bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu başıyla selamlayarak anladığını belirtmiş oldu\" dedi.





Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 26 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Hastane binası içerisinde açıklamalarda bulunan Rektör İbiş, Baykal\'ın genel durumunun bir önceki açıklamaya göre daha iyi olduğunu söyledi. Rektör İbiş, \"Yaşamsal bulguları iyi. El kol bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin. Bilinci giderek açılıyor. Bizi en sevindiren unsur bu. Uyanık kalma süresi arttı. İletişim kurma durumu daha iyi. Deniz bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor. Aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var. Dudak hareketlerinden bunu arkadaşdalarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor. Bir örnek verecek olursak, bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu başıyla selamlayarak anladığını belirtmiş oldu. Deniz beyin sağlığı olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. Ama hep şunu belirtiyoruz, yoğun bakım ve tedavi süreci uzun zaman alacaktır. Bunun içinde sabırlı olmamız ve süreci takip etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak Deniz beyin sağlığı iyi yolda\" dedi. Rektör İbiş, bir sonraki açıklamayı bir hafta sonra yapacaklarını belirtti.