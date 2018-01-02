(Görüntülü Haber) Ankara Elmadağ Cumhuriyet İlkokulu'ndan anlamlı proje 

Ankara\'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu hazırladığı, \"Let\'s Play Lively, Study Digitally\" (Yaşayarak Oynayalım, Dijital Çalışalım) adlı proje ile Ankara\'da proje sahibi koordinatör 5 okul arasına girme hakkı kazandı.





Elmadağ Cumhuriyet İlkokulu\'nun Avrupa Birliği Erasmus Plus KA2 ve KA219 programları kapsamında hazırladığı Let\'s Play Lively, Study Digitally\" (Yaşayarak Oynayalım, Dijital Çalışalım) adlı proje Ankara\'da proje sahibi koordinatör 5 okul arasına girme hakkı kazandı. Proje ile oyun çağındaki çocukların evlerde dijital teknoloji ile değil, sokaklarda yaşıtları ile oyunlar oynayıp ruhsal gelişimlerini sağlamak hedefleniyor.



Elmadağ Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mahmut Gevher, \"Çocuklarımızı dijital dünyadan uzak tutmadan, sınırsız dünyayı nasıl verimli şekilde kullanabileceklerini öğretmek ve sosyal yaşamlarını akranları ile sokaklarda oyunlar oynayarak vakit geçirmelerini sağlayan bir projedir\" dedi. Oyun çağındaki çocukların internette video izleme, oyun oynama, müzik dinleme gibi faaliyetlerden başka şeyler için kullanamadığını vurgulayan Gevher, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Çocukların ellerindeki teknolojik araçlarla ulaşabilecekleri dünyanın sınırsız bir bilgi kaynağı olduğunu keşfetmeleri gerekiyor. Ancak bu keşif sırasında yaşları ve gelişimleri ile çelişecek madde bağımlılığı, şiddet ya da cinsel içerikli yayınlarla karşılaşabilme riski de asla göz ardı edilemez. Ayrıca bu sınırsız dünyanın bilgisayar başına, odalarına, evlerine hapsettiği çocukların kendi yaşıtları ile sokaklarda, kendi hayal dünyaları ile oynamalarının sosyal gelişimleri açısından şart olduğu da yadsınamaz. Bu nedenle okulumuzda eğitim gören çocukların ailelerini okulumuzda verdiğimiz seminerle bilgilendirmeye çalışıyoruz\" dedi.



Çalıştayın ilk ayağının Romanya\'da gerçekleştiğinin altını çizen Gevher, \"Projemiz, Ekim 2017 tarihinde tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile başlamıştır. İki yıl boyunca yapılacak faaliyetlerle 2019 Ekim ayı itibari ile öngörülen hedeflere ulaşılmasıyla sonlandırılacaktır. Ancak proje süresinin sona ermesi yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerin sona erdirilmesi anlamına gelmemektedir. Türkiye’nin koordinatör olarak katıldığı proje ortaklarımız ise Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Makedonya ve Polonya’dır. Proje ile ilgili ilk çalıştay 13–16 Kasım 2017 tarihleri arasında Romanya’da yapılmıştır\" diye konuştu.