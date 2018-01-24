(Görüntülü Haber) Ankara Çankaya'da Uğur Mumcu Parkı açıldı

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediyesi, ölümünün 25’inci yılında gazeteci- yazar Uğur Mumcu’nun adını Çansera Parkı\'na verdi. Parkın içine yapılan Uğur Mumcu Anıtı düzenlen törenle açıldı. Çankaya Belediyesi, Ankara\'da 24 Ocak 1993\'te, evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun adını Çukurambar Mahallesi’nde bulunan bir parka verdi. Parkın içine Uğur Mumcu’nun çocukları Özge ve Özgür ile el ele tutuştukları bir anıt inşa edildi. Yapılan törenle anıtın açılışı yapıldı. Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu’yla birlikte sevenleri katıldı. Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, gençlik yıllarında Uğur Mumcu’nun yazılarıyla güne başlayan bir genç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Benim devrimci düşüncelerimin filizlendiği dönemlerde Uğur Mumcu’ların çok katkısı olmuştur. Onurlu bir yaşam sürmenin haksızlığa karşı gelmenin ne demek olduğunu Uğur Mumcu’ların sayesinde öğrendim. Bu gün gördüm ki Uğur Mumcu yaşasaydı Türkiye ve dünya gündemini işgal eden birçok konuda o araştırmacı kişiliğiyle gün ışığına çıkmamış birçok konuyu onun sayesinde öğrenecek toplum o karanlıkta kalan bir takım sorunların Uğur Mumcu eliyle açığa çıkmasını görecek okuyacak ve yaşayacaktı.” Uğur Mumcu’nun onurlu gazeteciliğin önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Bingöl, “Araştırmacı gazeteci, denilince ilk akla gelen o dur. Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyorum. 25 yıl geçmiş olmasına rağmen Uğur Mumcu’nun adını duyan o alçaklar tir tir titriyorlar. Bizden sonraki kuşaklarda Uğur Mumcu’ları mutlaka anacak” diye konuştu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet aydını olduğunu ifade ederek, “Katledişinin ardından 25 yıl geçmiş olmasına rağmen, Türk halkı hiçbir zaman Uğur Mumcu’yu unutmadı ve unutmayacak. Biz Çankaya Belediyesi olarak, Sayın Mumcu’yu unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek amacıyla, bugün burada Çankaya parkı olarak bildiğimiz parkımızın adını Uğur Mumcu Parkı yapıyoruz. Beraberinde çok güzel bir Uğur Mumcu Anıtı’nı açıyoruz” dedi. Uğur Mumcu’nun ‘Hey halkım unutma bizi’ sözlerini hatırlatan Taşdelen, “Evet sizi unutmayacağız. Şartlar ne olursa olsun asla Mustafa Kemal’in aydınlığından ayrılmayacağız. Bu ülkede kimlerin bedel ödediğini bilerek yaşayacağız. Onların bize bıraktıklarını çoğaltarak geleceğe yürüyeceğiz. Yaşasın Uğur Mumcu’lar, yaşasın Mustafa Kemal’ler, yaşasın tam bağımsız Türkiye” sözlerine yer verdi. Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu parkın adının değiştirilmesinden ve anıtın inşa edilmesinden dolayı memnuniyetini belirterek, “Çankaya’nın en güzel, en büyük parkına Uğur Mumcu adını verdiği ve bu parka Uğur Mumcu anıtını dikmeyi teklif ettiğinden dolayı Alper Taşdelen’e çok teşekkür ediyorum. Ben çok yakın bir mahallede oturuyorum. Benim 2 yaşında bir oğlum var ve ben bu parka geliyorum. Bu parkın adı uğur mumcu olunca benim için çok daha önemli ve özel oldu” sözleriyle törene katılanlara teşekkürlerini iletti.