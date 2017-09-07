(Görüntülü Haber) Anız yangını korkuttu

Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)- Erzurum\'un Pazaryolu ilçesine bağlı Karakoç mahallesinde tarım arazilerindeki anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Konrol altına alınamayan yangın çevre köyleri tehndit etmeye başladı. Yangın, ilçeye bağlı Karakoç mahallesinde meydana geldi. Anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Pazaryolu itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliğin, jandarma ve çok sayıda vatandaş müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamadığı için giderek yayılıyor. Birçok araziyi ve ağaçlık alanı etkisi altına alan yangın çevre köyleri tendit etmeye başladı. Karakoç mahallesi sakinleri yangının anızdan sıçradığını ifade ederek, Umarız kısa sürede kontorm altına alınır. Yoksa bir felakete neden olabilir\" dediler