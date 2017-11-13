(Görüntülü Haber) Anılar mezatta satılıyor

Mücahit BEKTAŞ (DHA)İZMİR\'in Alsancak ilçesinde 10 masalı bir kafe \'oturma odası\' dekorasyonu, daktilolar, eski televizyonlar ve haretalar gibi özel eşyalarıyla ziyaretçilerini adeta bir önceki yüzyıla götürüyor. Kafede her pazartesi açık artırma usulüyle müzayede yapılıyor, yaklaşık 300 kişi bu özel eşyaları satın alarak, mutlu oluyor. Balıkesir Ayvalık, İstanbul ve İzmir\'deki bitpazarlarından 12 yıldır aldığı eski eşyaları iki yıl önce adeta evin oturma odası gibi döşediği ve \'junker\' adını verdiği kafeye taşıyan Sinan Kaygısız\'ın samimiyeti, zamanla müşterilerine de yansıdı. Daktilolar, siyah- beyaz televizyonlar, çevirmeli telefonlar, eski fotoğraf makineleri, gazoz kapakları, kola kutuları gibi çok farklı özel eşyalarla mekan, antika tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Her pazartesi 18.30\'da da açık artırma usulüyle müzayede yapılmaya başlandı. 30- 40 esnafın yaklaşık 300 müşteriye satış yaptığı müzayedeye daha çok internet üzerinden satış yapanlar katılıyor, en çok parayı veren objeyi alıyor. Müzayedeye sürekli katılan Koleksiyoner Yavuz Şenol, kola, içecek ve futbol üzerine koleksiyonları olduğunu belirterek, Çok güzel bir mekan. Kafe ortamı olması insanların kaynaşmasını sağladı. İnsanlara çok ilginç geliyor. Uzun yıllar İstanbul\'da yaşadım. Orada mezatlar daha fazla burada çoğalması lazım. Koleksiyonerlerin de artması gerekir. İnsanların hobilerinin olması lazım diye konuştu. İspanyol ürünleriyle ilgilenen Ömer Durmuş, hobisinin sevdaya dönüştüğünü vurgulayarak, Durmadan alıyoruz. Evde koyacak yer bulamıyoruz ama hala dayanamayıp alıyoruz dedi. Müzayedeye nişanlısı ile katılan Ebru Gökyılmaz, evlilik sürecinde ev eşyalarını kafede katıldıkları müzayededen aldıklarını dile getirerek, Özellikle eski elektronik aletler, yazıyla alakalı objeler ilgimizi çekiyor dedi.