(Görüntülü Haber) Andırın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

İskender ZENGİN - KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde Bektaşlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Ciğer yönetimindeki 01 JJ 384 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri İbrahim Ciğer ile yanında bulunan Tamer Ciğer\'i araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla götürüldükleri Kadirli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.