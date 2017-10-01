T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Andırın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

İskender ZENGİN - KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

01 Ekim 2017 17:00

İskender ZENGİN - KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde Bektaşlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Ciğer yönetimindeki 01 JJ 384 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri İbrahim Ciğer ile yanında bulunan Tamer Ciğer\'i araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla götürüldükleri Kadirli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZENGİNKAHRAMANMARAŞDHA KAHRAMANMARAŞ AndırınKazaAndırınKadirli KarayoluBektaşlı MahallesiCiğerJJKazayıTamer CiğerKadirli Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24