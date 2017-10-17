(Görüntülü Haber) Anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısı 302'ye düştü

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,( DHA ) ANAVATANI Türkiye olan alageyiklerin sayısı 302\'ye düştü. İnsanların çektiği tel örgülerin ve başıboş köpeklerin alageyikler için büyük tehlike yarattığı kaydedildi. Alageyikler, 19\'uncu yüzyılda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşarken, günümüzde farklı nedenlerden dolayı sadece Antalya\'nın Düzlerçamı bölgesinde tespit edildi. Avrupa\'da soyu tükenince Romalılar ve Rodos Şövalyeleri tarafından anavatanı Anadolu\'dan alınarak yeniden Avrupa\'ya götürülen alageyik sayısı Almanya, İngiltere, Macaristan başta olmak üzere bölgede 250 binin üzerine çıktı. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Yasin Ünal ve ekibi, 30 ay önce alageyiklerin korunması ve yaban hayatının geliştirilmesine yönelik proje başlattı. ARAŞTIRMANIN SONUCU AÇIKLANDI TÜBİTAK tarafından desteklenen projede fotokapan gibi birçok yöntemle çalışmalar yapan Yard. Doç. Yasin Ünal ile ekibi, gen merkezi Türkiye olan ve günümüzde sadece Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyikler konusunda önemli bir çalışmayı tamamladı. Çalışmalarını çalıştayla ilgili kamu kurumları yöneticileri ve akademik dünyaya açıklayan Yard. Doç. Dr. Ünal, sahada 302 alageyik tespit ettiklerini aktardı. BAŞIBOŞ KÖPEKLER ALAGEYİKLER İÇİN TEHLİKELİ Yard. Doç. Dr. Ünal, alageyiklerin beneklerinde, aynı insan parmak izine benzer, türe özel birtakım faktörler olduğunu belirtti. Her alageyiğin beneğinin kendine has olduğunu kaydeden Yard. Doç. Dr. Ünal, “Habitat tercihleri tanımladık. Sorunlarını değerlendirip önerilerde bulunduk. Alageyiklerin yaşadığı alanda insan faktörü çok fazla. Bölgede piknikler düzenleniyor, aktiviteler çok fazla ve alageyikler bununla yaşamak zorunda kalıyor. İnsan olduğu zaman alageyik ne yapacağını bilemiyor. Başıboş gezen köpekleri alageyikler için en büyük tehlikelerden biri olarak gördük. Köpeklerin alageyikleri kovaladığını ve onlarla beslendiğine şahit olduk dedi. TEL ÖRGÜLER ALAGEYİKLERİ SIKIŞTIRIYOR Sadece bu alanda kalan alageyikler için bölgenin bir süre kapatılması gerektiğini kaydeden Yard. Doç. Dr. Ünal, daha sonra çoğalacak bu alageyiklerin daha önce yaşadıkları bölgelere taşınabileceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Ünal, alageyiğin insan faktörü nedeniyle bölgede sıkışmış durumda olduğunu vurgulayarak, “Alageyiğe git başka yerde yaşa diyemeyiz. Habitatı burası. Tel örgüler ve ziraat alanları bölgede çok fazla. Tel örgüler nedeniyle kaçak avcılık sırasında alageyik sıkışıp kaldığı için kaçamıyor. Köpekler alageyikleri kovalarken anne alageyik kaçarken, yavrular tel örgüler nedeniyle sıkışıyor. Köpeklerin de bu yavrulara zarar verdiğini videoda gördük dedi.