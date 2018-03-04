(Görüntülü Haber) Anaokulunda öğrenciye kötü davranan öğretmenler kamerada

Mehmet GÜNEY- İlker KILIÇARSLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki özel anaokulunda, 2 öğretmen, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrenciyi kollarından tutarak, hırpaladı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansırken, S.G. ile A.G. isimli öğretmenlerin anaokulundaki işine son verildi. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğretmenler ve anaokulu hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi. Olay, 2 Mart Cuma günü, Turgutlu\'da 3- 6 yaş grubundaki çocuklara eğitim verilen özel anaokulunda meydana geldi. Yaramazlık yaptığı ileri sürülen anaokulu öğrencisi, iddiaya göre, 2 öğretmeni tarafından kollarından tutularak, hırpalandı. Çocuk, daha sonra arşiv odasına kilitlendi. Olaya ilişkin anlar, kurumdaki güvenlik kameralarına yansıdı. Anaokulundaki kamera kayıtları incelenirken, olaydan haberdar olan öğrencinin velisi N.Y., polise başvurdu. İhbar üzerine polis, kamera kayıtlarında çocuğa kötü davrandığı görülen öğretmenler S.G. ile A.G.\'nin ifadesine başvurdu. Öğretmenlerin kurumdaki işlerine ise son verildi. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ölmez, konuyla ilgili öğretmenler ve anaokulu hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. \'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM\' Kötü muamele gördüğü öne sürülen öğrencinin velisi N.Y., \"Ben, babasıyla ayrı olduğum için her zorluğa göğüs gererek, çocuğumu tek başıma büyüttüm. Okulda yaşanan bu olay karşısında sessiz kalmayarak, bu işin peşini bırakmayacağım\" diye konuştu. Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş ise ailenin konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Ailenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öğrendik. Biz de müdürlük olarak kurum özel olduğu için 2 öğretmenin görevlerine hemen son verdik. 5 Mart Pazartesi günü ise kurum hakkında soruşturma başlatıyoruz. Çocuk, hiperaktif bir çocuk. Anne ve babası ayrı yaşıyor. Böyle bir olayı kabul edemeyiz. Sosyal medyada söylenen kadar ağır olmadığı söyleniyor. Ancak olayın ağırlığı bizim için önemli değil. Bizim için emanet edilen çocuklarımıza böyle davranılması. Bir çocuk rahatsız oldu, diye çocuğu sınıftan böyle çıkaramazsın. Zaten çocuğu sınıftan çıkarma hakları yok. Bu nedenle gereken neyse yapacağız.\"