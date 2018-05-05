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(Görüntülü Haber) Anamur'da doğal yaşam alanı kül oldu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi'nin yakınlarında kuş ve kaplumbağaların doğal yaşam alanı olan sazlıkta yangın çıktı

05 Mayıs 2018 21:14

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi\'nin yakınlarında kuş ve kaplumbağaların doğal yaşam alanı olan sazlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangında çok sayıda hayvan öldü.

Bozdoğan Mahallesi\'ndeki Mamure Kalesi\'nin batı bölgesindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anamur İtfaiye Amirliği\'ne bağlı bir ekip müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından söndürülebildi. Kuş ve kaplumbağaların doğal yaşam alanı olan sazlıktaki yangında, çok sayıda hayvan öldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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