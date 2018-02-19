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(Görüntülü Haber) Anamur'da ağaçlar çiçek açtı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde badem, kayısı ve dut ağaçları çiçek açtı

19 Şubat 2018 19:56

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur ilçesinde badem, kayısı ve dut ağaçları çiçek açtı. Anamur ilçesinde yazdan kalma günler yaşanırken, Toroslar\'ın güney kesimleri badem, kayısı ve dut ağaçlarının çiçek açmasıyla rengârenk oldu. Emirşah Mahallesi\'nde oturan Musa Çakmak (29), erken de olsa güzel bir bahar yaşadıklarını ifade etti. Badem üreticisi Erol Taş (41) da bu yıl havaların ılık gitmesinden dolayı bademlerin erken çiçek açtığını ancak havaların birden soğumasından endişe ettiklerini söyledi. İlk cemrenin havaya düşmesi ile doğa ayrı bir canlılık yaşamaya başlarken, arılar da çiçeklerin üzerindeki arayışlarını sürdürerek, peteklere bal bırakmak için çalışıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nün verilerine göre hava sıcaklıkları kentte en düşük 12, en yüksek ise 20 derece ölçüldü. Perşembe gününe kadar kentte yağmurun etkili olacağı, hafta sonu ise havanın güneşli olacağı belirtildi.

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