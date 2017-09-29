(Görüntülü Haber) Anadolu Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi\'nde 2017-2018 Akedemik Yılı, düzenlenen törenle başladı. Öğrencilere ilk dersi AK Parti Eskişehir Milletvekilli Nabi Avcı verdi.



Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'ndeki açılış törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından açılış konuşmasını yapmak ve ilk dersi vermek için kürsüye çıkan eski bakanlardan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı esprili konuşmasıyla salondakileri güldürdü. Avcı şunları söyledi:



\"Bugün Cuma, bu da son ders. Hepimiz öğrenciliğimizden biliyoruz ki özellikle son dersler çekilmez olur, ama Cuma gününün son dersi iyice çekilmez olur. Çünkü herkes bir an önce çantasını toparlayıp hafta sonuna çıkmak ister. İşte benim dururum da biraz böyle. Bu yüzden programa gelirken sevgili rektörümüze sordum. Açılış dersi dedik ama, ders 45 dakika olur. Ne yapacağız, bu kadar uzun konuşmaya insanlar katlanabilirler mi? diye. Rektör de \'vali beyle sizin bir yarım saatiniz var\' dedi. Yani \'Uzatma\' dedi. Benim de zaten çok uzatmak gibi bir niyetim yoktu ama sayın rektörün çizdiği bu çerçeve beni, zannediyorum daha çok sizi çok rahatlattı. Elimde bir konuşma planı vardı. Şöyle yapalım; ben size eğer vaktim olsaydı nelerden bahsedecektim, onu söyleyeyim. Aralarını siz doldurursunuz. Konuşmamı 3 bölümden oluşturmayı planlamıştım. Birinci bölümde Türkiye\'de üniversite nereden nereye doğru gidiyor? Özellikle son dönemde Yüksek Öğrenimle ilgili yapılan düzenlemeler, yapılması planlanan, ümit edilen, beklenen, yapılan, yapılmayan düzenlemelerle ilgili bir sunum yapmayı düşünmüştüm. Sonra eğitim nereden nereye gidiyor? Eğitim dediğimiz zaman bugün hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz? Dünya değişiyor, eğitim de değişiyor. Bu konudaki referans çerçevelerimiz birbirine pek oturmuyor, karşılamıyor gibi. Sonra üçüncü bölümde bu iki bölümde değindiğimiz bazı konularla da alakası olan bazı kitap isimlerini sizlerle paylaşacaktım. Şimdi bunu yapmayacağız. Ama internette, bizim daha önce yaptığımız açılış dersi var. 3 bölüm halinde yüklemiş arkadaşlarımız.\"



