T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bölünme protestosu

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde yaklaşık 200 öğrenci, bazı üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan yasa tasarısını protesto etti

02 Mayıs 2018 15:43

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi\'nde yaklaşık 200 öğrenci, bazı üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan yasa tasarısını protesto etti. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Fen Fakültesi önünde toplanan yaklaşık 200 öğrenci, üniversitenin bölünüp Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nin kurulmasının planlandığını belirterek, buna karşı olduklarını söyledi. Öğrenciler, ellerindeki dövizlere yazılı harflerle \'Anadolu\'ya dokunma\' ve \'Üniversiteme dokunma\' sloganı oluşturdu. Fakültenin kantin bahçesini balonlarla süsleyen öğrenciler gitar çalıp şarkı söyledi. Bazı akademisyenlerin de destek verdiği eylemde, öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay şunları kaydetti: \"Tasarıyla birlikte üniversitenin belirli bölümleri, kurulacak Eskişehir Teknik Üniversitesi kapsamına alınacak. Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri olarak bu durumu kabul etmek istemiyoruz. Bizler Anadolu Üniversitesi\'ni büyük emekler vererek kazanmış öğrenciler olarak, üniversitemizin bize sağladığı avantajların gasp edilmesinin karşısında duruyoruz. Protokoller Anadolu Üniversitesi ile yapıldığından Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarından, özellikle laboratuvarlı bölümler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları, istenen sürede edinebilecek altyapıya sahip olamayacağından, öğretim kadrosunun, yeterli desteği alamaması üzerine istenen akademik düzeyde kalamayacağından, alan dışı sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, alanındaki faaliyetlere ortam yaratarak gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini canlı tutan uygun altyapı kalmayacağından, sadece 1 liraya günde üç öğün yemek, kütüphanede çorba hizmetinden faydalanamayacağımızdan, üniversitede elde ettiğimiz sosyal çevreden mahrum bırakılacağımızdan ve daha birçok imkanın elimizden alınıyor olmasından dolayı Meclis\'te oylanacak olan yasanın kabul edilmesini istemiyoruz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR AnadoluAnadoluYunus Emre Kampüsü Fen FakültesiEskişehir TeknikFakülteninBazıTuğçe MutluayBizler AnadoluProtokoller AnadoluErasmus Mevlana FarabiMeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24