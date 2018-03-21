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(Görüntülü Haber) 'Anadolu Farm'ı MASAK araştırmış, savcılık soruşturma açmış

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇİFTLİK Bank vurgunuyla ilgili her geçen gün gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen Kayseri merkezli Anadolu Farm Şirketi hakkında önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun

21 Mart 2018 18:32

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇİFTLİK Bank vurgunuyla ilgili her geçen gün gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen Kayseri merkezli Anadolu Farm Şirketi hakkında önce Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun (MASAK) araştırdığı, sonra Cumhuriyet Savcılığı\'nın da soruşturma başlattığı bildirildi. Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan ve 2\'si Kayseri\'de olmak üzere \'Tauk\' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan \'Anadolu Farm\' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhariyet Savcılığı\'na suç duyurusu yaptığı belirlendi. MASAK\'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı\'nın 5 Şubat\'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücade Müdürlüğü\'ne konuyu ilettiği, şirket kurucusu Fehmi Özalan ve yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi. \'Anadolu Farm\' ile ilgili olarak haberin medyada yer almasının ardından şirketin merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi\'nde bulunan 14 katlı plazadaki bürosunun girişinde küçük bir tabela olduğu ve büronun kapalı olduğu görüldü. Şirkete ait merkez Talas ilçesindeki \'Tauk\' isimli 2 restorandaki çalışanları ise konudan haberdar olmadıklarını belirterek, medya mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

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