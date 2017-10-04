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(Görüntülü Haber) Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Stimac: "Hayalim Euroleague'i kazanmak"(özel)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) "Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım" "Takım için her şeyimi vereceğim" Anadolu Efes'in yeni sezonda kadrosuna kattığı Vladimir Stimac, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklama yaptı

04 Ekim 2017 12:48

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) \"Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım\" \"Takım için her şeyimi vereceğim\" Anadolu Efes\'in yeni sezonda kadrosuna kattığı Vladimir Stimac, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklama yaptı. Türkiye kariyerine Olin Edirne\'de başlayan, daha sonra Banvit ve Beşiktaş formaları altında gösterdiği başarılı performanslarla hem adından söz ettiren, hem de taraftarların sevgilisi olan Sırp oyuncu Stimac, \"Hayalim her oyuncu gibi Euroleague\'i kazanmak\" dedi. Yeni sezonda Anadolu Efes forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Vladimir Stimac, \"Euroleague\'de oynayacağım için ve Anadolu Efes gibi büyük bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Burada her gün çok çalışacağım, takımdaki herkes gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım ve takım için her şeyimi vereceğim\" diye konuştu. Anadolu Efes\'in koçu Perasovic\'in başarılı bir antrenör olduğunu dile getiren Stimac, \"Koç Perasovic ile çalışacağım için çok mutluyum. Oldukça başarılı bir koç ve İspanya\'da ve Türkiye\'de oldukça başarılı sonuçlar aldı. Onunla ve bize aktardıklarıyla beraber kendimi gösterebileceğimi düşünüyorum. Bu konuda bana iyi hissettiriyor\" ifadelerini kullandı.

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