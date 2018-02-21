(Görüntülü Haber) ANA OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE EĞİTİMİ

HaberErgün AYAZ-KameraDİNÇER AKBİR-İZMİT-DHAORMAN ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından ana okulu öğrencilerine \'Çevre bilinci, tabiatı koruma ve geri dönüşüm\' konularında eğitim verildi. Tepeköy Mahallesi\'nde bulunan Dr. Ferdi Koçal Ana Okulu öğrencilerine Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek ve peyzaj mimarı Fatoş Aksoy tarafından \'Tabiatı koruma, Biyoçeşitliliğin önemi, Çevre bilinci\' konularında eğitim verildi. Ayrıca Marmara bölgesinde bulunan endemik ve nesli tehlike altıda bulunan türler tanıtılarak, korunması yönünde bilinçlendirme oluşturulması sağlandı. Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimler verdiklerini söyleyen Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, Öğrencilere çevre bilinci oluşturabilmek ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimler veriyoruz. 2011 yılında başlattığımız eğitimler kapsamında 210 okulda yaklaşık 33 bin 500 öğrenciye çevre korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler verildi. Eğitimlerimizi şube olarak hem okullarda hem de arazide tabiat tanıtılarak vermekteyiz. Kocaeli sanayi kenti, oysa aynı zamanda bu Kocaeli bitki flora ve fauna kenti. Biyoçeşitlilik yönünden zengin bir il. Bu konuların dışında sokak hayvanları ile ilgili eğitimler veriyoruz dedi. Çiçek eğitimlerin 7\'den 70\'e herkesi kapsadığını ifade ederek, Eğitimler her ne kadar ortaokul öğrencilerine yönelik olsa da başta anaokulu öğrencilerimiz olmak üzere 7\'den 70\'e kadar herkesi kapsamaktadır. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Herkese tabiatı sevdirmeyi, tabiatı anlatmaya çalışıyoruz. Ana okullarında öğrencilerin anlayacağı düzeyde çizgi filim ve animasyonlar eşliğinde çevre bilinci oluşturma çalışması yürütüyoruz. Minik öğrenciler bir taraftan eğlenirken, bir taraftan da çevre bilinci oluşturuyoruz. Doğaya çöp atmamalarını, fidanların ve çiçeklerin kırılmamasını, hayvanlara kötü davranılmamasını doğanın yaşamın bir parçası olduğunu anlatmaya çalışıyoruz diye konuştu. Eğitimin ardından öğrencilere içerisinde çevre bilincini arttıracak kitapların bulunduğu bir set hediye edildi.