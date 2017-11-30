(Görüntülü Haber) Ampute Milli Takımı’ndan çağrı: “Firmalar sponsor olmak için nazlanıyor”

İSTANBUL, (DHA) -ENGELLİ ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duydukları teknolojik ürünlerin sergilendiği Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF EXPO)’da yerini alan Arnavutköy Belediyesi, standında Ampute Milli Takımı oyuncuları Feyyaz Gözüaçık ve Serkan Dereli ile Ampute Teknik Direktörü Uğur Özcan’ı ağırladı. Ziyaret sırasında çarpıcı açıklamalarda bulunan Özcan, “Bizim gerçekten sponsorluklara ihtiyacımız var. Firmalar sponsor olma konusunda nazlanıyor” dedi.





Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için gerekli olan bu ürün, teknoloji ve hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen EYAF EXPO ziyaretçi akınına uğradı. Milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen fuarda yer alan Arnavutköy Belediyesi, standına kurduğu mini futbol sahasıyla fuarın ilgi odağı oldu. Standı ziyaret eden Ampute Milli Takımı oyuncuları Feyyaz Gözüaçık ve Serkan Dereli engellilerle futbol maçı oynadı. Şampiyon futbolcularla top oynayan engelli miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu.





“FİRMALARIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU TAKIMIMIZA SAHİP ÇIKSIN”





Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda birinciliği göğüsleyen Ampute Futbol Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Özcan, stantta yaptığı açıklamada sponsorluk çağrısında bulundu. Özcan, “Bizim gerçekten sponsorluklara ihtiyacımız var. Şampiyonluğu kazandığımız sıcak dönemde sponsorlarımız vardı ama şu anda firmalar ‘Sponsor olalım mı olmayalım mı’ diyerek nazlanıyor. Firmalarımızın Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’mıza sahip çıkmalarını istiyoruz” diye konuştu.





“ŞAMPİYONLUĞUMUZLA ENGELLİ ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK MUTLULUK VERİCİ”





Türkiye nüfusunun yüzde 12.29’unu oluşturan engelliler için gerçekleştirilen fuara katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Ampute Milli Takımı oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, eski yüzme hocası olarak down sendromlu çocuklara ders verdiğini ve engelli çocuklara yardım edilmesi gerektiğini ifade etti. Takım olarak Türkiye’ye büyük bir başarı kazandırdıklarını belirten Gözüaçık, “Bu başarımızla engelli çocuklara örnek olmak mutluluk verici. Onlarla birlikte çalışmak ise insanı daha çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.





Başaracaklarına inanarak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olduklarını söyleyen Ampute Milli Takımı oyuncusu Serkan Dereli ise engelli çocuklara örnek olabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.





Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da fuarda yer alarak gençlerle ve engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi.