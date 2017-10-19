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(Görüntülü Haber) Ampute Milli Takımı sporcusu Feyyaz, memleketinde coşkuyla karşılandı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)   Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı sporcularından Feyyaz Çözaçık memleketi Kayseri’de coşkuyla karşılandı

19 Ekim 2017 22:50

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)


 

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı sporcularından Feyyaz Çözaçık memleketi Kayseri’de coşkuyla karşılandı.

Uzun süre memleketinde futbol oynayan Feyyaz Gözüaçık, memleketine geldi. Bünyesinde bulunduğu Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde mehter takımı ve çiçeklerle karşılanan Kayserili sporcuyu Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, il müdürlüğü personeli, eski takımı Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve takım arkadaşları ile bisikletçiler, yüzücüler ve çok sayıda sporcu karşıladı.

FEYYAZ: \"MEMLEKETİMDE BÖYLE KARŞILANDIĞIM İÇİN MUTLUYUM\"

Töreni sonrası konuşan milli sporcu Feyyaz Gözüaçık, coşkulu karşılama için teşekkür etti.

Feyyaz konuşmasında, \"Ülkemiz adına güzel bir başarı elde ettik. O gün orada heyecanlandığım gibi bugün burada da heyecanlandım. İl Müdürümüz Murat Eskici’ye çok teşekkür ediyorum, heyecanlandırdı bizi. Şu an heyecandan titriyorum. Ülkemiz adına da Kayseri adına da güzel bir şey oldu. Memleketimde bu şekilde karşılanmak güzel bir şey teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey\" ifadelerini kullandı.

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