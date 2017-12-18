(Görüntülü Haber) Ampute Milli Takım Kaptanı Çakmak, memleketi Zile'de

Fatih YILMAZ/ZİLE(Tokat),(DHA)- İSTANBUL\'da EAFF Avrupa Ampute Şampiyonasında İngiltere\'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı takım kaptanı Osman Çakmak memleketi Tokat\'ın Zile ilçesini ziyaret etti. Ampute Milli Takımı takım kaptanı Osman Çakmak memleketi Tokat\'ın Zile ilçesine gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kaptan Osman Çakmak ilk olarak İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan\'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinden dolayı Çakmak\'a teşekkür eden Kaymakam Tezcan, plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çakmak, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Zile Belediyesi\'ne geçti. Çakmak\'ı burada 70 kişilik belediye personeli karşıladı. Çakmak, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ile görüştü. Çakmak\'ın vatani görevini yaparken PKK\'nın döşediği mayına basması sonrası ayağını kaybettiğini kaydeden Belediye Başkanı Vidinel \"Ay-yıldızlı bayrağın dalgalanması için, vatan topraklarında Türk milletinin ve devletinin varlığı için ayağını verdi. Ancak bilincini, şuurunu, ilkelerini ve hedeflerini asla kaybetmedi. Zaman zaman konuşmalarımızda \'Bir gün olacak dünya Osman Çakmak\'ı tanıyacak\' demişti. Yani Osman Çakmak\'ın bir hedefi var idi. Hedefini de gerçekleştirdi\" dedi. Ampute Milli Takımı takım kaptanı Osman Çakmak ise \"2010 yılında Dünya 3\'üncüsü olduktan sonra sayın başkanımızla birlikteydik. O zaman şöyle bir cümle kullanmıştım, \'Sayın Başkanım bu benim boynumdaki madalya dünya üçüncülüğü. Bir gün ben bu odaya dünya birincisi olarak geleceğim\' demiştim. Bugün birinci olarak bu odaya geldiğim için mutluyum. Ülke mücadelesi her şeyin önünde gelir. Benim en büyük hedefim futbolcu olmaktı. Cenabı Allah onu bize gazi olduktan sonra nasip etti\'\' diye konuştu. Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ziyaret sırasında Ampute Milli Takımı takım kaptanı Çakmak\'a altın hediye etti ve plaket verdi. Çakmak ise Başkan Vidinel\'e Ampute Milli Takımı forması hediye etti.