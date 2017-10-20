(Görüntülü Haber) Ampute Futbol Milli Takımı, statta coşkuyla karşılandı

Mehmet Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrpa Ligi\'ndeki Salzburg maçına onur konuğu olarak davetli olan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncuları, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.



Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I Grubu\'nda 3\'üncü maçında bugün kendi sahasında Salzburg\'la karşılaştı. Atiker Konyaspor yönetimi, Avrupa Şampiyonası olan Ampute Milli Takım oyuncuları, Salzburg maçına onur konuğu olarak davet etti. Bunun üzerine bugün Konya\'ya gelen milli oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'na gelirken, coşkulu yeşil-beyazlı taraftarlarca meşalelerle karşılandı. Maçı locada izleyecek olan milli futbolcular, yine stat girişinde de taraftar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.