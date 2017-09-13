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(Görüntülü Haber) Amonyak tankında bakım yapan teknisyen zehirlenerek öldü

Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, bir soğuk hava deposundaki amonyak tankında bakım yaparken sızan gazdan zehirlenen teknisyen 64 yaşındaki Şükrü Karadeniz, hayatını kaybetti

13 Eylül 2017 02:10

Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde, bir soğuk hava deposundaki amonyak tankında bakım yaparken sızan gazdan zehirlenen teknisyen 64 yaşındaki Şükrü Karadeniz, hayatını kaybetti. 

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Emirhisar Mahallesi\'ndeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Amonyak gazı tanklarının bakımı için depoya gelen teknisyen Şükrü Karadeniz\'in yaptığı işlem sırasında, tanktan amonyak gazı sızıntısı oldu. Gazdan etkilenip yere yığılan Karadeniz\'i gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karadeniz\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, amonyak gazının sızdığı soğuk hava deposunun çevresinde önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Karadeniz\'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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