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(Görüntülü Haber) Amerikan ırkı tavukları mavi yumurtluyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Merkez Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan Sadık Şen’in (71) evinin bahçesinde beslediği Amerikan ırkı tavukları mavi yumurtluyor

14 Şubat 2018 17:24

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Merkez Şeyhcui Mahallesi\'nde yaşayan Sadık Şen’in (71) evinin bahçesinde beslediği Amerikan ırkı tavukları mavi yumurtluyor.

Amasya\'da Sadık Şen, 10 yıl önce komşusu tarafından Almanya’dan getirilen Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavuklardan aldığı yumurtalardan civciv elde etti. Daha sonraki yıllarda bir tane ile başlayan ve toplam 16’ya çıkardığı tavuklardan mavi yumurta elde etti. Hobi olarak başladığı ve tutku haline gelen tavuk merakını anlatan memur emeklisi Sadık Şen, “10 yıldır bu işi hobi olarak yapıyorum. Önceden temiz olmuyor diye sevmezdim. Ama şimdi tavuklarıma çocuğum gibi bakıyorum. Komşumuzun Almanya’dan getirdiği Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavukların yumurtasını kuluçkaya yatırarak civciv elde ettim. Daha sonra bu sayıyı zamanla artırdım. İsteyen komşularımıza da kuluçka için verebilirim. Mavi yumurtayı görenler çok şaşırıyor” dedi.

 

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