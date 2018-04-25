(Görüntülü Haber) Ameliyat ettiği sporcuların formalarını biriktiriyor

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve özel bir hastanede Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, ameliyat, tedavi ve muayene ettiği sporcuların kendisine hediye ettiği formalarla koleksiyon oluşturdu. Acıbadem Kayseri Hastanesi\'nde görevli Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, artroskopi ve artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ve her türlü spor yaralanmasının önlenmesi ve tedavisi için çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, bunun yanında artroskopi, diz cerrahisi ve spor yaralanmaları konusunda Türkiye\'de daha deneyimli hekimler yetiştirmek istediklerini de belirtti. Forma koleksiyonu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Karaoğlu, ameliyat, tedavi ve muayene ettiği sporcuların hediye ettiği formalarla yaklaşık 300 parçalık bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi. Sporcuların formaları imzaladığını belirten Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, forma fotoğraflarından oluşan bir panoyu da çalıştığı hastanenin koridorlarında sergiliyor. Bisiklete binen, eşiyle birlikte bağlama çalıp, zaman zaman da konserler veren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcu kimliğinin de bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Karaoğlu, şöyle dedi: \'\'Spor hayatına başlangıcım Amasya\'da oldu. Güreşçi olarak spora başladım. Daha sonra Melikgazi Belediyespor\'da sağlıktan sorumlu yönetici olarak spora devam ettim. Spora hayatına bu şekilde başladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu\'nda özellikle Orta Anadolu Bölgesi\'nde görev aldım. Futbolcular sıklıkla çapraz bağlar ve menisküs gibi sorunlara karşılaştıkları için bizim de bu alanlarda yeterli birikimimiz var. Ameliyat, muayene ve tedavi ettiğim sporcuların verdiği, benim aldığım 300\'e yakın formam var. Çoğu Süper Lig takımları olmak üzere 1\'inci, 2\'nci lig takımları, basketbol, hentbol, güreş ve hatta hakemlerimizden de hastalarım oluyor. Hastalarımız gönüllük esası ile formalarını getiriyor. Bana, şeker, çikolata ve çiçek yerine hatıra olması için forma getiriyorlar. Formaların muhafazası da sayı 300\'e ulaştığı için yer açısından artık sıkıntı ediyor. Koyacak yer bulamıyoruz. Eşim sitem ediyor. Bir kısmını muayenehaneme getiriyorum. Yeni olanları ön plana çıkarıp fotoğraflıyorum. Görsel bir pano haline getirdim. \'\' AŞIRI HIRS SAKATLIK NEDENİ Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, özellikle Süper Lig\'de birbiri ardına meydana gelen sakatlıklarla ilgili olarak da futbolculara aşırı hırslı olmamalarını önerdi. Prof. Dr. Karaoğlu, \'\'Aslında futbol büyük bir sektördür. Ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük öneme sahiptir. Hırs giderek futbolcularda artıyor. Hırs faktörü arttıkça yaralanma oranları da artıyor; buna bağlamak lazım. Sadece iyi çalışmak, ısınma hareketlerine bağlamamak lazım. Futbolcular fazla risk alabiliyor. Ölümüne oynayanlar risk alıyorlar. Bu nedenle de sakatlanmalar artıyor\'\' diyerek sözlerini tamamladı.