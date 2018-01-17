(Görüntülü Haber) Ambulansın önüne çıkan kurt kamerada

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Durankaya beldesine hasta almaya giden sağlık ekibinin karşısına yolda yiyecek arayan bir kurt çıktı. Ambulanstan korkan ve yol kenarındaki kar kütleleri nedeniyle boş araziye de kaçamayan kurt, bir süre süre sonra kaçaraka gözden kayboldu.



Durankaya beldesindeki bir hastayı almak üzere ambulansla yola çıkan Hakkari Devlet Hastanesi sağlık ekibi, kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan 2200 rakımlı Şivekür Tepesi\'nde, yiyecek bulmak için yola inen bir kurtla karşılaştı. Ambulanstan korkan kurt, kaçmaya başladı. Yol kenarındaki kar kütleleri nedeniyle boş araziye kaçamayan kurt, yaklaşık 1 kilometre ambulansın önünde koştu. Kurt, bir süre sonra yolun kenarından kaçıp gözden kayboldu. Bu anlar, sağlık ekibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Ambulans sürücüsü Kasım Tekin, beldeye hasta almaya giderken, yiyecek bulmak için kent merkezine doğru gelen kurtla yaklaşık 1 kilomere yolculuk yaptıklarını, ardından da kurdun uzaklaşarak izini kaybettirdiğini söyledi.

