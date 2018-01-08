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(Görüntülü Haber) Ambulans şoförü, hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Celal KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapa

08 Ocak 2018 14:18

Celal KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapalı ve çamurlu olduğu için yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Saruhanlı Devlet Hastanesi\'nden aldığı diyabet hastası, 70 yaşındaki Muzaffer Tumlu\'yu geçen 4 Ocak\'ta saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler İlçesi Selimşahlar Mahallesi\'ndeki evine götürmek için yola çıktı. Tedavisi nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen Tumlu\'nun yaşadığı evin sokağına gelindiğinde alt yapı çalışması nedeniyle yolun kapalı ve çamur olması nedeniyle ambulans giremedi. Bunun üzerine Karamanlar, Tumlu\'yu yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. Bu sırada ambulanstaki paramedikler de Tumlu\'nun refakatçi olarak yanında bulunan eşine yardımcı oldu. Ambulans görevlileri olarak, bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Karamanlar, \"Bu bizim insanlık görevimiz. Yapacak başka bir şey yok. Hastayı yolda bırakamazdım. Sırtıma alıp, taşıdım\" dedi.

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