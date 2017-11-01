(Görüntülü Haber) Amazon ormanlarına 73 milyon ağaç dikilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Brezilya Amazonları’na muvuca adı verilen yeni bir yöntemle daha da dayanıklı olacak yeni 73 milyon ağaç dikilecek.



Çevre koruma ve biyoçeşitlilik alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Conservation International tarafından gerçekleştirilen projede 28 bin 328 hektar alanın ormanlaştıracak.



Proje yerküreyi daha sıcak bir gelecekten korumayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlıyor.



Yeniden ağaçlandırma karbon emisyonlarını azaltmak için şimdiye kadar bulunan en uygun maliyetli yöntem. (Fotoğraflı)



