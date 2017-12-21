(Görüntülü Haber) Amatör takıma camide 'şampiyonluk' duası

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, amatör kümede mücadele eden Ereğlispor\'un futbolcuları ve yöneticileri, ligin ikinci yarısı öncesi camiye giderek, dua etti. İmam Musa Özgün\'ün \"Bu takımımızı, bu kardeşlerimizi kırmızı kartlardan muhafaza eyle. Rakip ataklarını ofsayt ile kes Ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin vurmuş oldukları toplar, gol olsun\" duasına futbolcular, \'Amin\' dedi.



Zonguldak\'ta, 1\'inci Amatör Küme Ereğli Grubu\'nda mücadele eden Ereğlispor, ligin ilk yarısını lider tamamladı. İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yaparak, şampiyon olmak isteyen Ereğlispor, hafta sonu başlayacak maçlar öncesi Hacılar Camii\'nde dua etti. Kulüp futbolcuları ve yöneticileriyle teknik heyet, duaya katıldı.



Cami imamı Musa Özgün\'ün ettiği dua şöyle:



\"Bu takımımızı, bu kardeşlerimizi kırmızı kartlardan muhafaza eyle. Rakip ataklarını ofsayt ile kes ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin vurmuş oldukları toplar gol olsun. Her maçta, 3 puan nasip olsun ya Rabbi. Bu kardeşlerimizin arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını sen daim eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi her türlü kazadan, kem gözden muhafaza eyle ya Rabbi. Nasıl ki futbol maçlarında görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiriyorlarsa günlük 5 vakit namazlarını ve diğer ibadetlerini eksiksiz, disiplinli bir şekilde yerine getirmelerini sen nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi maddi sahada muvaffak eylediğin gibi manevi sahada da daim ve muvaffak eyle ya Rabbi.\"



Kulüp Başkanı Kaan Kocaman, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak, sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini ve bu nedenle maç öncesi camide dua ettiklerini söyledi.

