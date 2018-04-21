(Görüntülü Haber) Amatör futbol kulubü, Hawking'in anısına helva dağıttı

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir\'de, Bornova Gençlik Futbol Yatırımları A.Ş. binasında, geçen ay vefat eden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking\'in ruhuna fatiha okundu, helva dağıtıldı. İzmir 1\'inci Amatör Küme\'de oynayan Bornova Gençlik Futbol Yatırımları A.Ş.\'nin, Kazım Dirik Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki kulüp binasında, 20\'li yaşlarındayken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan ve kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sayesinde yaşamının son günlerine dek bilime katkılarını sürdüren, geçen 14 Mart\'ta yaşamını yitiren ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için helva dağıtıldı. Kulübün altyapı futbolcuları, Hawking\'in ruhu için fatiha okudu. Vatandaşlar, almak için sıraya girdiği helvanın kim için döküldüğünü öğrenince şaşkınlarını gizleyemedi. Tanımayan çoğu kişiyse, Adına helva döktürülüyorsa, elbet iyi insandır yorumunda bulundu. Bornova Gençlik Futbol Yatırımları A.Ş. Başkanı Sezai Öncü, Hawking\'in kendisini etkileyen insanlardan biri olduğunu belirterek, Sadece beyniyle dünyaya müthiş katkılar vermiş, çok önemli bir bilim insanıydı. Bizler şehitlerimiz adına da lokma döktürüp helva dağıtıyoruz ama dünyaya böylesine önemli katkılarda bulunmuş bir insanı da ihmal etmiyoruz dedi.