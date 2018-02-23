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(Görüntülü Haber) Amasya'da Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- TÜRKİYE Güreş Federasyonu'nun Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile organize ettiği 350 sporcunun katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Amasya’da başladı

23 Şubat 2018 23:18

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- TÜRKİYE Güreş Federasyonu\'nun Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile organize ettiği 350 sporcunun katıldığı Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Amasya’da başladı. Türkiye Güreş Federasyonu önderliğinde Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Amasya Kapalı Spor Salonu’nda bugün başladı. 25 Şubat\'a kadar sürecek olan şampiyonaya 32 ilden 350 sporcunun katıldı. Şampiyonada konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi Sadettin Yücel, \"Güreşlerde bugün elemeler var, yarı finaller bittikten sonra ertesi gün finalleri yapılacak. Toplam 10 siklette 350 sporcu katıldı. Türkiye’nin her yerinden gelen sporcular inşallah burada, yapmış oldukları müsabakalarla milli takıma seçilecekler. Milli takım kampında turnuvalara gidecekler. Turnuvalar sonucunda da milli takıma girecek sporcular belli olacak\" dedi. OLİMPİYAT ŞAMPİYONU DEMİR: YENİ ŞAMPİYONLARI GÖRECEĞİZ Şampiyonaya katılan Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir ise, \"İnşallah önümüzdeki 2024 ve 2028 olimpiyatlarında bu yavrularımızı izleyeceğiz. Tahmin ediyorum bunların arasından yeni şampiyonları hep beraber göreceğiz. Artık okuyan, yazan bir gençliğimiz var, çok çalışmalarını öneriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün dediği gibi sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmalarını öneriyoruz. Kendilerinin çok çalışıp bu ülkeye altın madalyalarla gelmeleri, İstiklal marşımızı dünyaya ezberlettirmeleri ve bayrağımızı da göndere çektirmelerini bekliyoruz\" diye konuştu. İL MÜDÜRÜ KODEK: DERECE BEKLİYORUZ Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, \"Elimizden geldiği kadar kadim bir şehir olan şehzadeler şehri Amasya\'ya yakışır şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Buradan çıkacak çocuklarımız geleceğimizin şampiyonları, onlar bizim medarı iftiharlarımız, güreş zaten ata sporumuz, peygamber sporu, sünnet olan bir spor bizim için Amasya’da özel bir yeri olan spor, bizde kendi sporcularımızı bu müsabakalara kattık. Bizlerde derece bekliyoruz\" şeklinde konuştu. Müsabakaların ilk gününde 15-17 yaş grubunda güreşçiler, 45-51-60-71 ve 80 kiloda mücadele etti.

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