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(Görüntülü Haber) Amasya'da köpeğe çarpan kamyonet alev aldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da seyir halindeyken yola fırlayan köpeğe çarpan kamyonet daha sonra alev aldı

31 Aralık 2017 20:30

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da seyir halindeyken yola fırlayan köpeğe çarpan kamyonet daha sonra alev aldı. Sürücü son anda yanan araçtan dışarı çıkarak kurtuldu.

Kaza, dün gece Amasya-Turhal Karayolu yeni sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yılmaz yönetimindeki 23 BJ 884 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yola fırlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet alev aldı. Sürücü Yusuf Yılmaz, yanan kamyonetten son anda kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesi sonrasında araçtaki yangın söndürüldü. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

 

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