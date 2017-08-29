(Görüntülü Haber) Amasra'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra İlçesi\'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1\'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Bartın-Amasra yolu tünel girişinde meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden Veysel Uzun yönetimindeki 74 BY 974 plakalı otomobil, tünel girişinde karşı yönden gelen Cengiz Demirhan’ın kullandığı 74 DG 759 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücünün yanı sıra Demirhan\'ın kullandığı otomobilde bulunan Firdevs, Behçet, Güler ve 5 yaşındaki Yiğit Kerem yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı öğrenen yaralıların yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarını 112 sağlık ekipleri sakinleştirdi. Kaza sırasında kapanan trafik, otomobillerin kenara alınmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.