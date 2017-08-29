(Görüntülü Haber) AMASRA'DA BAYRAM ÖNCESİ OTELLER DOLDU

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA) BARTIN\'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra\'da bayram tatili için otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 95\'e ulaştı. Doğası, tarihi dokusu, koyları ve balık ağırlıklı mutfak kültürüyle bilinen 6 bin nüfuslu ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun kalabalık beklediklerini söyledi. Toplam 3 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonlarda rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu ifade eden Başkan Timur, şöyle konuştu: \"Gerçekten uzun bir tatil var, Cuma gününden itibaren Amasra?ya bir akın başladı. Otellerimizin tamamı doldu. Onun dışında ev pansiyonculuğu yapan yerlerimizde doldu. Şu anda bayram süresince otellerimizde tam bir kapasite ile dolmuş durumdadır. Bayram boyunca günübirlik gelenlerle birlikte 30 bin ila 50 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Amasra?ya turistik yatırımlar artıyor ve yeni yeni oteller açılıyor. Onunla birlikte turistik talepte artıyor. Gerçekten Batı Karadeniz destinasyonundan biri burası, Safranbolu ile birlikte partner olarak çalıştığımız için Amasra gerçekten turistlerin ilgi odağı haline geliyor. Tabi deniz, kum, güneş bununla birlikte balığı coğrafyası ve tarihiyle bir bütün haline geliyor. Özellikle Ankara?nın sayfiye kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Son 2 yıldır turist sayısının yüzde 50?si Ankara ağırlıklıydı ama, son dönemlerde artık Türkiye?nin her yerinden turist almaya başladık. Bu da bizleri sevindiriyor.\"Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da, otel ve pansiyonların haftalar öncesinden rezervasyonlarla dolduğunu söyledi. Şu anda doluluk oranlarının yüzde 95 olduğunu belirten Boran, \"Önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar Köyü\'nde bazı evlerimizi misafirlerimize açacağız. Havaların güzel gitmesiyle bayram tatilinin yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Dernek olarak gelecek misafirlerimize gereken yardım ve desteğe yapmaya hazırız.\" dedi.