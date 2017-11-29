(Görüntülü Haber) Amasra Kalesi'nde yıkılma tehlikesi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi\'nde bulunan Amasra Kalesi burçlarının bir kısmı, oluşan derin çatlakların ardından yıkıldı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, kale surlarının yıkılma tehlikesi olduğunu belirtirken, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ise kalenin restorasyonu için proje hazırladıklarını söyledi.



Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi, Kaleiçi Mahallesi’ni, Kemer Köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi’ne bağlıyor. İki mahalleye yayılan kalenin duvarları ve burçlarında, 2012 yılından itibaren derin çatlaklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Kalenin Boztepe Mahallesi kesiminde kalan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki burçları ile duvarlarındaki çatlaklar, zamanla kalenin diğer bölümlerine de yayılmaya başladı. 2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile kale surlarının 30 metrelik bölümünde restorasyon çalışması yapıldı. Restore edilmeyen diğer 70 metrelik bölümün bazı yerlerinde ise aradan geçen sürede yıkılmalar meydana geldi.



Amasra Belediye Başkanı Timur, 2013 yılının Temmuz ayında, \'Ceneviz Ticaret Yolu\'nda Akdeniz\'den Karadeniz\'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri\' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi\'ne alınan kale surlarının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Kalede yapılan restorasyon çalışmasının yetersiz olduğunu dile getirerek Timur, şunları söyledi:



“Amasra Kalesi, arkeolojik açıdan çok önemli eserler barındırıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş, zaman zaman tadilatlar görmüştür. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarımızda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı; ancak bu, yetersiz kalıyor. Kalemiz, zamana ve hava olaylarına yenik düşmeye başladı. Zaman içinde bu çatlaklar ve yıkılmaların artmaya başladığını görüyoruz. Bunun tamamında köklü bir restorasyona ihtiyaç olduğu görünüyor. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı\'mızın bu tarihi yapının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma yapması gerekiyor.”



Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri Kayış ise kalenin bazı kesimlerinde çatlaklar olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “2014 yılında, kalenin acil olan yerlerini tespit ederek, parasal kaynak bularak onardık. 2017 yılında da kale duvarlarının çoğu bölümündeki var olan ağaçların temizliği ve taşların onarımını yaptık. Şimdi arkadaşlarımız, yeni bir proje hazırlayarak, bizlere miras Amasra Kalemizin onarımı için proje hazırlayarak, en kısa zamanda köklü bir tamirat ve restorasyonunu yapacağız” dedi.