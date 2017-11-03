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(Görüntülü Haber) Amasra açıklarında avlanan balıkçılar, 300 ton hamsi ile döndü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)- BARTIN'nın Amasra ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, sabah saatlerinde 300 ton hamsi ile limana döndü

03 Kasım 2017 16:22

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)- BARTIN\'nın Amasra ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, sabah saatlerinde 300 ton hamsi ile limana döndü. Limana gelenlere ücretsiz hamsi dağıtıldı. İstanbul, Trabzon, Akçakoca, Sakarya, Sinop, Bandırma gibi kentlerden gelen 50\'ye yakın balıkçı teknesi, Amasra açıklarında ağ attı. Balıkçılar, sabah 300 ton hamsi ile Amasra Limanı ve Tarlaağazı Balıkçı Barınağı\'na döndü. Hamsiler, limanda kasalara konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi. Limana gelen vatandaşlara da hamsi ücretsiz olarak dağıtıldı. Limana akın eden vatandaşlar, leğen ve poşetlere doldurulan hamsileri alarak evlerine gitti. 25 ton hamsi ile Tarlaağazı limanına dönen ‘Mustafa Reis’ isimli balıkçı teknesini sahibi Mustafa Pars, “Hamsi bolluğu yüzümüzü güldürdü. Marmara’da umduğumuzu bulamadık. Karadeniz’e açılarak, ağ attık ve inşallah bundan sonra yüzümüz gülecek. Sadece kendi teknemizde bir gecede 25 ton hamsi tuttuk. 30 kişiden oluşan tayfamız kamyonlara kasalarla balıkları yüklüyor. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa’daki hallere vereceğiz. Şu ana kadar Karadeniz’de istediğimiz olmamıştı ama bundan sonra yüzümüz gülecek” dedi.

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