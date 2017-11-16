(Görüntülü Haber) Alzheimer hastası yaşlı adamın parçalanmış cesedi bulundu

Nurettin ARKAN YALVAÇ(Isparta), (DHA) ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde \'Bankaya gidiyorum\' diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan alzheimer hastası 71 yaşındaki Mehmet Tekeli\'nin ormanlık alanda parçalanmış cesedi bulundu. Cesedin, sokak köpekleri ya da yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ihtimali üzerine duruluyor. Yalvaç\'a bağlı Leblebiciler Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Mehmet Tekeli, 8 Kasım Çarşamba günü \'Bankaya gidiyorum\' diyerek evden çıktı. Mehmet Tekeli\'nin karşı dairesinde oturan oğlu Ramazan Tekeli, babasından haber alamayınca durumu polise bildirdi. 3 yıldır alzheimer rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Mehmet Tekeli\'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD), Eskişehir AFAD ve vatandaşlar kırsal alanda arama yaptı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı arama çalışmalarında drone ile havadan destek verildi ancak ekiplerin çabaları sonuç vermedi. PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, Mehmet Tekeli\'nin cesedi, dün saat 16.30 sıralarında ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Bağlar mevkiinde mantar toplamaya giden 60 yaşındaki Bayram Elbengili tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Tekeli\'nin cesedinin parçalandığı, her iki kolu ve sol bacağının ise yerinde olmadığı tespit edildi. Ekipler, Tekeli\'nin başını ise gövdesinden 3 metre ileride parçalanmış halde bulundu. Ekipler, Tekeli\'nin ceket, ayakkabı ve çoraplarının ise düzgün bir şekilde çıkarılmış halde bedeninden 5 metre ileride buldu. Tekeli\'nin üzerindeki bir miktar paranın ise ceket cebinde olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekipleriyle babasını bulmak için çalışmalara katılan Ramazan Tekeli, babasının cansız bedenini gördüğünde uzun süre gözyaşı döktü. ÇOĞU UZVU YOKTU, KORKTUM Cesedin bulunduğu yere yakın kır evinde oturan Bayram Elbengili, saat 16.30 sıralarında mantar toplamaya gittiğini, yürüdüğü sırada dere içerisinde çoğu uzvu olmayan cesedi gördüğünü, korktuğunu ve hemen eve gelerek jandarmaya haber verdiğini belirtti. Mehmet Tekeli\'nin cesedi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Tekeli\'nin cesedinin sokak köpekleri ya da yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ihtimali üzerinden duruluyor.