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(Görüntülü Haber) Altınyayla'ya 100 yıl yetecek su bulundu

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/ALTINYAYLA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde, belediye tarafından ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta açılan su kuyusunda, ilçeye 100 yıl kadar yeteceği belirtilen su bulundu

16 Nisan 2018 18:57

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/ALTINYAYLA (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Altınyayla ilçesinde, belediye tarafından ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta açılan su kuyusunda, ilçeye 100 yıl kadar yeteceği belirtilen su bulundu.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan kaynak içme suyu, belediye tarafından yapılan depoya taşınarak ilçenin su ihtiyacı karşılanacak. Konu hakkında açıklama yapan Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, göreve geldiklerinde ilçede çok büyük su sıkıntısının olduğunu ve gelir gelmez bu sorunu çözdüklerini söyledi.

Mevcut içtikleri suyun standartların altında olduğunu söyleyen Mermer, \"İçtiğimiz su maalesef içme suyu standartlarının çok ötesinde bir suydu. Sudan kaynaklı hastalıklar had safhadaydı. Biz önce 2 noktaya kuyu vurduk. Oralardan kaliteli su aldık ve ilçemizin su ihtiyacını karşıladık. Bu üçüncü kuyumuzdu ama buraya o zaman yolumuz yoktu. Buraya gelememiştik. Mühendisler asıl kaliteli ve rezervi olan suyun burada olduğunu söylemişlerdi. Geçen sene yolunu yaptık, bu sene nasip oldu. Özel idare genel sekreterimize, valimize çok teşekkür ediyorum. Onların yardımı ile bu suya bu sene kavuştuk. Geçen sene buraya yakın bir depo yapmıştık. Bu suyu oraya akıtacağız. Arada 1 kilometre ya var ya yok. İlçemizin şu an ki mevcut nüfusuna göre bizim ilçemiz gibi üç ilçeyi daha besleyecek su var. 100 sene bizim su sıkıntımız yok. İlçemiz anormal ve olağan üstü büyümediği sürece, büyüse de biz yeni su kaynakları buluruz. Mutluyuz, sorunlarımız çoktu ama su yaşamsal sorunumuzdu. Şu an gelecek nesillere yetecek suyumuz var. Sözümüzün birini daha yerine getirmiş durumdayız. Kalan hizmetlerimiz de görevimizin son gününe kadar devam edecek\" dedi.

\'ŞİŞELENİP SATILABİLECEK DERECEDE\'

Suyun analizini yaptırdıklarını ve çıkan suyun şişelenip satılabilecek kalitede olduğunu belirten Mermer şöyle konuştu:

\"Altınyaylalılar 2 yıldır kaliteli su içiyordu ama artık içleri rahat olsun. Suyumuz yetmiyor, suyumuz sıkıntılı ilerde su sorunumuz olabilir mi, Altınyaylalılar bu endişeden uzak  Altınyayla\'nın 2 tane daha yedek istediğimiz an depoya basabileceğimiz muhteşem kaynak suyumuz var. Biz yaptırdığımız tahlillerde isterseniz çok basit işlemlerle bu suyu şişeleyip satabilirsiniz. Bizim böyle bir düşüncemiz yoktur. Biz ilçemizin ve ilçemizin gelecek nesillerinin içme suyu konusunda rahat olması, kafalarında soru işareti olmaması, endişe olmalaları bizim için önemli olan buydu. Biz bunu hallettik. İlerleyen süreçte de Altınyayla halkı veya gelecek yönetimler ne istiyorsa onu yapsın\" dedi.

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