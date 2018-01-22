(Görüntülü Haber) Altınordulu Barışcan'a büyük alkış

Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA) Altınordu U17 takımında forma giyen Barışcan Işık Altunbaş, dün Balıkesirspor U17 takımıyla oynadıkları Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi\'nde sergilediği Fair-Play örneği ile sosyal medyada gündem yarattı. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi\'nde oynanan müsabakanın 39\'uncu dakikasında konuk ekipten Kuban, yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması üzerine kendi ceza sahasında topu eline aldı. Pozisyonun ofsayt olmadığına kanaat getiren hakem ise düdüğünü çalmadan Kuban\'ın topu eline alması nedeniyle Altınordu lehine penaltı kararı verdi. Takımı 3-1 öndeyken penaltı atışında topun başına geçen Barışcan, meşin yuvarlağı kale yerine taca yollayarak futbol kamuoyunun takdirini kazandı. Altınordu kulübü tarafından sosyal medyada yayınlanan video görüntüleri on binlerce kişi tarafından beğeni alıp paylaşıldı. Yaptığı hareket nedeniyle pek çok kişiden tebrik telefonları ve mesajları aldığını dile getiren 16 yaşındaki Barışcan, Yapmam gerekini yaptığımı düşünüyorum. Beni kutlayanlara teşekkür ederim ancak büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben değil de başka bir arkadaşım da olsaydı aynısını yapardı. Altınordu\'da bize, \'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu\' olmamız için eğitim veriliyor. 10 yaşından beri böyle yetiştirildik. Haksız bir penaltı kazandık. Pozisyona çok yakındım, rakip takımdaki arkadaşım düdük çaldığını sanıp topu elle tuttu. Daha sonra yüzündeki üzüntüyü gördüm. O penaltıyı atamazdım. Şampiyonluk maçı da olsaydı yine aynısını yapardım diye konuştu. Lider Altınordu maçı 8-1 kazanırken, forvet arkasında forma giyen milli futbolcuyu ilk kutlayan Başkan Vekili Barış Orhunbilge oldu. BİLGİSİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ Barışcan, dün sergilediği centilmenlik örneğinin yanı sıra daha önce de futbol bilgisiyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Altınordu\'nun geçen yıl haziran ayında başlattığı Beyin Merkezli Eğitim antrenmanları sırasında genç oyuncu verdiği röportajda, Çok güzel bir eğitim. Türkiye\'de top merkezli oyun, Avrupa\'da alan merkezli oyun oynanıyor. Biz ikisini de öğreniyoruz. Hoffenheim\'ın antrenörü Nagelsmann, sahayı 16\'ya bölüyor. Artık futbol gelişiyor, biz de bununla gelişmek, o futbola alışmak istiyoruz sözleriyle beğeni kazanmıştı.