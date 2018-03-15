(Görüntülü Haber) Altınlar motor bölümünde, paralar paspas altında bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- NİĞDE\'de kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran 3 zanlı Adana\'da yakaladı. Polis otomobilde yaptığı aramada altınları motor bölümünde, paraları ise paspas altında buldu.



Olay, Niğde merkezde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali B. (27), Mehmet Ç. (25) ve Mahsun B. (21), kendilerine polis olarak tanıtarak Leyla Zerman\'ı (63) aradı. Yaşlı kadına, banka isimleri sayan zanlılar hesapta parasının olup olmadığını sordu. Zerman\'ın hesapta parasının olduğu söylemesi üzerine zanlılar, \'Banka çalışanları, sizlerin paralarını kendi hesaplarına aktarıyor. Biz gizli bir operasyon yapıyoruz, evde para ve altınlarınız varsa onları da bize verin. Biz tüm altın ve paralarınızı devlet bankasına koyup, operasyon sonunda size geri vereceğiz\' diyerek yaşlı kadını evinin yakınındaki parka çağırdı.



OTOMOBİLDEKİ ZULAYA KOYUP, ADANA\'YA KAÇTILAR



Akman\'dan 30 bin lira değerinde altın ve 3 bin lira alan 3 zanlı, Adana\'ya doğru yola çıktı. Şüpheliler aldıkları altını motor bölümüne paraları ise paspasın altına gizledi. Eve gelen Akman ise, durumu yakınlarına söyledi. Yaşlı kadının çocukları ise annelerinin dolandırıldığını anlayıp polisi aradı. Bunun üzerine Niğde polisi, Adana Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle irtibata geçip, zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını verdi. Adana polisi, kent girişindeki tüm girişlerde kontrol noktası kurdu. Zanlılar kullandığı otomobil ise D-400 kavşağında durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alınırken polisler araçta yaptıkları aramada, altınları motor bölümünde, paraları ise paspasın altına dizili halde buldu. Cumali B, Mehmet Ç, ve Mahsun B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, 3 zanlının 8 Mart\'ta Adana\'da da 2 kişiyi aynı yöntemle dolandırıp 3 bin dolar para ve 29 bin lira para aldıklarını ortaya çıkardı.



İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.