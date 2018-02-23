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(Görüntülü Haber) Altından yol geçen caminin mimarisi dikkat çekiyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii'nin mimarisi ilgi çekiyor

23 Şubat 2018 20:06

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, 1743 yılında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii\'nin mimarisi ilgi çekiyor. Caminin altında, karşılıklı 6 dükkân ve ortasından yol geçen çarşı bulunuyor. 275 yıldır ibadete açık caminin içinde cemaat namaz kılarken, altındaki çarşıda alışveriş yapılıyor, yoldan araç ve yayalar geçiyor. Burhaniye\'de 275 yıl önce Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan Hanay Camii, kemerli mimarisi ile dikkat çekiyor. Taş merdivenle çıkılan caminin taban ve tavanı ahşaptan, minaresi ise tuğladan yapılmış. Caminin altında 6 dükkânın hizmet verdiği küçük çarşı ve yayalar ile araçların kullandığı bir yol bulunuyor. Tek yönlü yolun, ilçe merkezinde Memiş Mahallesi\'ne gittiği ve daha çok ilçe sakinleri tarafından kullanıldığı belirtildi. Son olarak 2 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün restore ettirdiği, belediyenin ise çevre düzenlemesini yaptırdığı caminin, ilk günden bu yana ibadete açık olduğu öğrenildi. Hanay Camii İmamı Hamdi Girgin, caminin Burhaniye halkı tarafından \'Kemerli Cami\' diye de anıldığını söyledi. Girgin, \"Farklı mimarisiyle camimiz bütün insanların ilgisi çekmektedir. Gelen turistler camimizin mimarisine hayran kalıyor. Altından geçen yolu şaşkınlıkla izliyor. İçeriye girip fotoğraf çekiyor. Bizler de 1 yıldan beri bu camide ibadet etmekten mutluyuz. Rabbim nice seneler bu camide ibadet etmeyi bize ve cemaatimize nasip eylesin\" dedi. Camide 17 yıl görev yapan emekli imam İsmail Yayla ise farklı mimarisiyle özellikli olan caminin, eski yıllarda iki kez yangın geçirdiğini, yapılan restorasyon çalışmalarıyla bugüne kadar da ayakta kaldığını söyledi. Yıllardır Hanay Camii\'nde ibadetini yaptığını anlatan Mustafa Özdemir de \"Camimiz mimari yapısıyla çok güzel bir camidir. Yıllardan beri bu camide ibadet etmekteyim\" diye konuştu.

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