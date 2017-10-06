(Görüntülü Haber) Altınbaş Üniversitesi yeni Akademik Yıla 'merhaba' dedi

İSTANBUL, (DHA)- ALTINBAŞ Üniversitesi 2017-2018 eğitim öğretim sezonuna başladı. Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu\'nda gerçekleşen açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş,Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. \"ÖĞRENCİ İSTEKLİ, İŞVEREN KUCAKLAYICI OLMALI\" Tören öncesinde konuşan ve üniversite-sanayi iş birliğine vurgu yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, \"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni çıkardığımız bir kanun var. Adı \'üretim reform paketi\'. Bu yasaya göre mühendislik fakültelerinde okuyanlar, uygulamalı bilimlerle meşgul olanlar 8 yarıyıllık eğitim süreçlerinin en az bir yarıyılını iş yerlerinde, sanayide geçirmeliler. Bu uygulama yapılacak ve bunu daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Geçmişte bunlar yapılmaya çalışılmış ama yeterli olmamış. Şimdi bu zorunlulukları getirdik. Ümit ediyorum ki bu yasal düzenleme hem öğrencilerimize hem de sanayicilerimize ciddi bir imkan sağlayacak. İşverenlerin, sanayinin öğrencilere karşı daha davetkar olması lazım. Eğitim döneminin içinde de bunun olması lazım. Hem sanayicimiz bu şekilde kucaklayıcı olur hem de öğrencilerimiz staj yaptıkları yerleri kendi yerleri gibi düşünüp işine kendini verirse olumlu sonuçlara ulaşmış oluruz\" diye konuştu. \"ORJİNAL İSMİMİZE KAVUŞTUK\" Üniversitenin değişen ismi ve onuncu yılı ile ilgili konuşan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, \"İsmimizle ilgili ilk müracaatımızı Altınbaş Üniversitesi olarak göndermiştik ancak bu isim YÖK Genel Kurulu\'nda değiştirilmişti. 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle orjinal ismimize kavuştuğumuz için çok mutluyum. Öğrencilerimize yeni yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemizin 10 yıllık bir geçmişi var. Yeni ve genç bir okul sayılırız ama hedeflerimize, stratejilerimiz doğrultusunda hızla yaklaşıyoruz. Gelinen noktadan gayet memnunuz\" dedi. \"HEDEFLERİMİZ KALİTEYİ ARTIRMAK VE ULUSLARARASILAŞMA\" Dokuz bin 300 öğrencisiyle yeni eğitim yılına başladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan ise, \"Geçen yılı Üniversitemiz için kalite yıl olarak ilan etmiştik. Bu yıl da kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle uluslararası akreditasyona büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede bütün fakültelerimizin ve programlarımızın uluslararası alanda akredite olması için çaba gösteriyoruz.Bugüne kadar çok fazla iş birliğine girmediğimiz Çin, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleriyleuluslararasılaşma çabalarına bu yıl içinde ağırlık vereceğiz. 2017-2018 Akademik yılı bu anlamda bizim hem kalite çalışmalarımıza devam ettiğimiz hem de uluslararasılaşmayı hızlandırdığımız bir yıl olacak\" diye konuştu. Yeni düzenlemelerin yapılacağı üniversiteye giriş sınavı konusunda da fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Erhan, \"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi üniversite sınavına giriş sisteminin sadeleşmesi ve üniversite çağına gelmiş olan bütün öğrencilerimizin yüksek öğretim hakkını elde etmesineimkan sunan bir sistem gelmeli. Daha sade, anlaşılır ve başarılı yeni bir sistemin geleceğine olan inancımız tam. Bu anlamda biz de üniversiteler olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz\" dedi.