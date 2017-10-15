(Görüntülü Haber) Altın piyasasında yeni rota; ihracat

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Mücevher Fuarı \"Istanbul Jewelry Show \" bugün sona eriyor. Fuardaki piyasayı değerlendiren firma yetkilileri, Türkiye\'de son yıllarda altın piyasasının daraldığını ve bu nedenle ihracata yöneldiklerini söylediler. \"ORTADOĞU ÜLKELERİNDE DAHA ÇOK TALEP GÖRÜYOR\" Altın takı üreten Uğur İnci firmasının Genel Müdürü Neslihan Üstdağ, Ortadoğu ülkelerinde başarı elde ettiklerini belirterek, \"Uğur İnci olarak incili altın takı üretiyoruz. Bu ürettiğimiz altınların dağıtımını tüm Türkiye\'ye yapıyoruz. Türkiye\'de son yıllarda pazarın daralmasından dolayı ihracata ağırlık verdik. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde ürünlerimiz daha çok talep görüyor\" dedi. \"IRAK\'LA TİCARETİMİZ DURMUŞ DURUMDA\" Son dönemde Irak ile mücevher ve altın ticaretinin durduğunu ve bunun piyasaya olumsuz yönde yansıdığının altını çizen Neslihan Üstdağ, \"2017 yılına aslında çok iyi girmiştik. Ağustos ayına kadar da her şey gayet yolunda gidiyordu. Hedeflerimiz son döneme kadar tamamıyla tutuyordu. Ancak son dönemde Irak\'ta yaşanan kötü durumlardan dolayı Irak\'la ticaretimiz durmuş durumda. Tabii bu da şu anki fuarı çok etkiledi. Fuarda koridorların boş olmasının nedeni, Irak\'la yaşadığımız krizdir. Çünkü oradan bir çok kişi gelemedi. 2016 yılına bakıldığında, o dönem Irak\'a yapılan mücevher ihracatı 584 milyon dolar gibi bir rakamdı. Tabii bu da ticari açıdan bizim moralimizi bozuyor\" ifadelerini kullandı. \"3 SENEDİR TÜRKİYE\'DE PİYASA ÇOK DARALDI\" Altın piyasasının son dönemlerde Türkiye\'de daraldığını ve bu nedenle ihracatın daha yoğunlukta olduğunu vurgulayan Üstdağ, \"Şu an fuarda Suudi Arabistan\'dan gelen alıcılar çoğunlukta. Biz zaten piyasaya ve şartlarına göre hazırlamıştık. Genel olarak bakarsak fuar tatmin edici. Güney Amerika\'dan alıcılar mevcut şu anda. Onlarla görüşmelerimiz oldu. Henüz sonuçlanmadı ancak ümit ediyoruz ki bizim için de yeni bir pazar olsun. Fuarımız artık ihracat ağırlıklı oldu. Türkiye içinde pazarımız devam ediyor ancak eskisi gibi değil. Son 3 senedir Türkiye\'de piyasa çok daraldı\" diye konuştu. GÜNEY AMERİKA\'DAN DA TALEP VAR Geçtiğimiz seneye göre, altın ve mücevher fuarındaki talebin daha az olduğuna dikkat çeken ZEN firmasının yetkilisi Yiğit Akgün, \"Fuara talep önceki seneye göre daha düşük. Ancak yeni ülkelerden gelen misafirler var. Özellikle Güney Amerika\'dan gelenlerle iş anlaşma yapma şansımız oldu. Güney Amerika\'dan böyle taleplerin gelmesi bizi çok memnun etti\" dedi. Atasay firmasının yetkilisi Eyüp Bergel ise, fuar için ürettikleri altın ve takılara genel olarak Türk müşterilerin ilgi duyduklarını söyledi. 12 Ekim tarihinde başlayan uluslararası mücevher fuarı \"Istanbul Jewelry Show\" da Galata Kulesi\'ni andıran ve 157 kilogram altın kullanarak tasarlanmış yapıt dikkat çekerken, altından yapılan biberon ve emzikler fuara damgasını vurdu. (FOTOĞRAF)