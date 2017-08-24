(Görüntülü Haber) ALTIN ALAMAYANLAR, İMİTASYON TAKILARI ALIYOR

( Haber -Kamera Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA?da maddi durumu iyi olmayan kadınlar, fiyatları 5 ile 15 lira arasında değişen kemer, akıtma, metrelik zincir, kolye, küpe ve bilezikten oluşan imitasyon ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı altın alamayan kadınlar, düğün ve özel günlerde altın suyuna batırılmış imitasyon ürünleri tercih ediyor. Balıklıgöl platosunda yer alan Ziyaeddin Akbulut Çarşısı\'ndaki bijuteri dükkânlarında yer alan altın kemer, akıtma, metrelik zincir, kolye, küpe, hasır, burmalı bilezik ve Halep kordonundan oluşan imitasyon ürünlere kadınlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Çarşıya gelen kadınlar, gerçeğini aratmayan imitasyon takıları deneyerek, beğendikleri ürünleri ucuz fiyata alıyorlar. Bijuteri esnaflarından Necmi Erdoğan, altın fiyatlarının pahalı olduğundan dolayı genelde bu tür imitasyon ürünlerin tercih edildiğini belirterek, ?Bileklik, kolye, küpe her şey var. Fiyatlar çok uygun, takıları 5, 10 ve liradan satıyoruz. Ürünlerimizde kolay kolay solma olmaz. Ürünlerimiz bire bir altınlarla eşdeğerdir, altından hiçbir farkı yokturö dedi. İmitasyon ürünlerine ilginin iyi olduğunu ifade eden bijuteri esnafı Mustafa Güllüdağ ise, altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı maddi durumu iyi olmayan insanların imitasyon ürünlere ilgi gösterdiğini kaydetti.