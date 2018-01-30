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(Görüntülü Haber) Alt geçitte zincirleme kaza

Turgay İPEK ERZURUM,(DHA) ERZURUM'da bir alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

30 Ocak 2018 16:07

Turgay İPEK ERZURUM,(DHA) ERZURUM\'da bir alt geçitte meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Kaza dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesinin İstasyon Kavşağındaki Aziziye Alt Geçit\'inde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçitte üç otomobilin kaza yapması nedeniyle trafik durunca alt geçit girişinde 6 aracın karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri bir kişinin dahi burnu bile kanamadığı kazada 6 otomobil birbirine girdi. Araçlardan güçlükle çıkanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazaya karışanlar yaşadıkları şoku uzun bir süre üzerlerinden atamadı. Trafik polislerinin olay yerine gelmesi ile birilikte araçlar birbirlerinden güçlükle ayrılarak sanayiye götürüldü. Kazaya karışan ticari taksi sahibi Hakan Zengin, Alt geçitte kaza olmuştu. Geçide giren öndeki otomobil aniden durması ile birlikte 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Çok şükür can kaybı ya da yaralanan yok. Araçların çoğu kullanılmaz durumda ama gelen mala gelsin dedi. Öte yandan her kazada olduğu gibi bu kazada da meraklılap cep telefonlarına sarılıp, görüntü çekmeyi ihmal etmediler.

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