(Görüntülü Haber) Alperen Sakin davasına devam edildi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin\'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ve eşi okul sahibi Yurdagül İ. ile 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden hakim, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi. Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen\'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuklandı. Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\' ile \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise \'suç delillerini yok etmek\'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi. Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya, 9 Kasım 2017\'de yapılan duruşmayla başlandı. Davanın bugünkü duruşmasına, minik Alperen\'in babası Serkan Sakin ile annesi Buket Sakin, tutuklu sanıklar Yurdagül İ. ve eşi Tamer İ. ile tarafların avukatları katıldı. Sakin ailesinin avukatı, olaydan sonra okulda silindiği iddia edilen kamera kayıtlarının uzman bir kuruluş ve bilirkişi tarafından incelenmesi taleplerini önceki duruşmalarda olduğu gibi tekrar etti. Yurdagül İ. ve Tamer İ.\'nin avukatı ise tutukluluk durumunun infaza dönüştüğünü öne sürerek, müvekkillerinin tahliye edilmelerini istedi. Tutuklu sanıklarla ilgili tahliye taleplerini reddeden hakim, dosyayla ilgili bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmamasından dolayı, duruşmayı 31 Mayıs 2018 tarihine erteledi. Duruşma öncesi konuşan küçük Alperen\'in babası Serkan Sakin, \"Davada geçen zaman diliminde ne Alperen\'in ailesi olan bizlerin, ne de toplum vicdanının acısı hafiflememiştir. Hukuk mücadelemiz sürmektedir. Suça dahil olanlar hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak gezmektedirler. Milli eğitim müfettişleri bu kreşe gelmeden iki gün önceden, haber vermişler, bir nevi hazırlanın demişler. Haklarında hiçbir işlem yapılmadı\" dedi.