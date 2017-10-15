(Görüntülü Haber) Almanya’da kestane ve ateşin sıcaklığında sanat

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Ekim (DHA) - Almanya\'nın Nürnberg kentinde her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 11.si gerçekleştirilen Gostenhof Sanat Şenliği (GOHO) başladı. Şenlikte yer alan sanatçıların başında yer alan İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressam Rıza Özlek’in eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Rıza Özlek’in bir eseri’ de Gostenhof Metrosunda sergilendi. Bu yıl 60 sanatçının katıldığı etkinlikte, 50nin üzerinde atölye kapılarını ziyaretçilere açarken, Rıza Özlek’ de kendi sanat bahçesinde akşam saatlerinde, \'kestane, ateş ve sanat\' adlı bir gece düzenledi. Rıza Özlek, kestane ve ateşin sıcaklık verdiğini, sanatında sıcaklık olduğunu belirterek, böyle bir hareketlik yaşadıklarını söyledi. Gostenhof sanat etkinliğinde yer alan bir diğer sanatçımız Ebruzen Ümit Gümrükçü ise Nahbarschafthaus binasındaki atölyesinde ebru sanatını tanıttı. Ümit Gümrükçü, ebru sanatı üzerine verdiği kurslarla Almanlara bu sanatın sevdirdiğini söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Rıza Özlek ve esermleri - Rıza Özlek konuşuyor - Rıza Özlek’in Metro istasyonundaki eseri - Kestane ve Ateşli sanat gecesi - Ebruzen Ümit Gümrükçü