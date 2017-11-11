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Dünya

(Görüntülü Haber) Almanya'da karnaval sezonu başladı

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 11 Kasım (DHA)- Almanya’da Ren nehri kıyısındaki Köln, Düsseldorf, Bonn ve Mainz gibi kentlerde kutlanan ve “Beşinci Mevsim” olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı

11 Kasım 2017 19:30

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 11 Kasım (DHA)- Almanya’da Ren nehri kıyısındaki Köln, Düsseldorf, Bonn ve Mainz gibi kentlerde kutlanan ve “Beşinci Mevsim” olarak adlandırılan karnaval sezonu başladı. Her yıl 11 Kasım günü saat 11.11\'de başlayan karnaval, “Rosen Montag”, “Kadınlar Günü” gibi kutlamalarla Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. Karnaval’ın ilk gününde Köln\'deki Heumarkt Meydanı\'nda toplanan binlerce kişi, son 11 saniyeyi hep birlikte geriye sayarak saat 11.11\'de karnavala “merhaba” dedi. Yağmur ve soğuk karnavalcıları etkilemedi Rengarenk ve birbirinden ilginç kostümlerle meydanı dolduran karnavalcılar soğuk ve yağmura rağmen hareketli karnaval şarkıları eşliğinde dans ettiler. Heumarkt Meydanı\'nın sabahın erken saatlerinde dolması nedeniyle karnavalcılar, kent merkezindeki diğer meydanlarda da karnavalı kutladılar. Özellikle tarihi Köln Katedrali ile Merkez Tren Garı civarında yoğunluk yaşandı. Oteller ve eğlence mekanları da karnavalcıların akınına uğradı. Bir kaç yıl önce başlatılan uygulama nedeniyle yine karnaval alanına cam şişelerle girilmesine izin verilmezken yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker konuşmasında herkese güzel, barışçıl ve sakin bir karnaval sezonu diledi.

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