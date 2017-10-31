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(Görüntülü Haber) Almanya’da Cumhuriyet coşkusu devam ediyor

Levent Gündüz / Karlsruhe, 31 Ekim (DHA) - Cumhuriyet Bayramın 94

31 Ekim 2017 13:06

Levent Gündüz / Karlsruhe, 31 Ekim (DHA) - Cumhuriyet Bayramın 94. yıldönümü Almanya’nın Karlsruhe kentine yakın Ettlingen’de günü kutlandı. Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol’un verdiği resepsiyon’a çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Program 20 kişilik Mannheim Müzisyenler Derneğin Türk Sanat Müzik Korosu sanatçıları Türk ve Alman milli marşlarının okumasıyla açıldı. Karlsruhe Konsolosu Mebşure Taşkın davetlilere hoşgeldiniz konuşması yaptı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu. Başkonsolos Cem Örnekol, konsolosluk çalışanları ve davetlileriyle sohbet ederek Cumhuriyet Bayramın önemine değindi. Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının yemekleri ve kanepeler ikram edildi. Türk sanat müziğinin unutulmaz, sevilen eserlerini başarıyla yorumlayan Mannheim Müzisyenler Derneği sanatçılarına davetliler tarafından alkışlarla teşekkür edildi.

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