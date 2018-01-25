(Görüntülü Haber) Alman turist sayısında şimdiden yüzde 70 artış var

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) yıllık değerlendirme toplantısında konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, \"Erken rezervasyonlara baktığımızda 2018\'de Alman turizminde yüzde 70 bir artış gözlemliyoruz\" dedi.





EMITT–Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı öncesi turizm sektörünün bileşenleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 2017 yılında Türkiye turizminin geldiği nokta ve 2018 hedeflerinin konuşulduğu toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Almanya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Michael Frenzel ana konuşmacı olarak katıldı.





\"TURİZM CARİ AÇIĞIN YARIYA İNMESİNİ SAĞLAYACAK\"





Bakan Lütfi Elvan konuşmasında Türkiye\'nin, yılın 12 ayında turizm hizmeti sunabilecek bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bakan Elvan, \"Yaz aylarına yoğunlaşmış bir turizm arzımız var. Bu noktada genç nüfusumuz ve tecrübelerimizi kullanarak yeni alanlar ve ürünler oluşturmalı, iç ve dış talebe yönelik arz yaratmalı ve turizmi 4 mevsime yaymalıyız\" dedi. Elvan, pek çok sektörle etkileşim halinde olan turizmin döviz girdisi, istihdama katkı, sosyal fayda, vergi geliri açısından ülke ekonomisinin vazgeçilmezi olduğunu anlatarak turizmin cari açığı yarıya indirmeyi sağlayacağına dikkat çekti.





\"BÜYÜME TRENDİ 2018\'DE DE DEVAM EDECEK\"





2017 yılının son aylarında Türkiye turizminin büyüme trendini yakaladığını vurgulayan TTYD Başkanı Oya Narin, \"2017\'de Rus turizminin tekrar devreye girmesi Alman turizminin düşmüş olmasına rağmen beklenenin üzerinde bir performans göstermesi 3 buçuk milyonla çok sevindirici oldu. Bu durum büyüme trendinin 2018\'de de devam edeceğini gösteriyor. Alman turizminde yüzde 70\'e yakın, İngiliz turizminde yüzde 80\'e yakın artışlar var. İngiliz pazarında uçak artışları var. Brexit\'ten sonra Türkiye\'nin de daha güçlü hale gelmesi sebebiyle talep fazlasıyla karşı karşıya geldiğimizi düşünüyoruz. Bir o kadar da Rus turist sayısında artış görüyoruz\" diye konuştu.





Gelir artışını yükseltmenin turist sayısından daha önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Narin, turizmi 12 yaymak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:





\"Bizim için gelen döviz ve satış fiyatları da bir o kadar önemli. Onların da yükselmesi önemli. Şu an 650 dolarda kapatacağız. 2014\'te 800 doların üzerinde rakamlar gördük. Tekrar gelir artışını o noktalara çekmemiz, gelen turist sayısından daha önemli. Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan\'ın da ifade ettiği gibi bizim turizmde dönüşüm planı dediğimiz turizm 12 aya yayma, turizm kasabalarındaki 180 ve 210 günlük turizm dönemini sürdürülebilir hale getirmek için yeniden turizmde dönüşüm projesine ihtiyaç var. Bu konuda sürdürülebilir turizm adına çalışmalar yapmamız gerekiyor.\"





“TURİZM İMALAT SANAYİİNDEN AYRI TUTULMAMALI”





Turizmin imalat sanayiinden ayrı tutulmadan ihracatçı kimliğine uygun muamele görmesi gerektiğini söyleyen Narin, \"Yönetim sistemimizin baştan aşağı yeniden ele alınması gerekiyor. Turizm imalat sanayiinden ayrı tutulmamalı ihracatçı desteklerinden aynı şekilde yararlanmalı. Bu yönde görüş ve politika üretmek sorumluluğu elbette biz turizm sektörü aktörlerinindir; 2018 yılı içinde, ülke örneklerinin de aynı çerçevede incelendiği bir çalışma taslağını tamamlamayı ve hükümetimizle paylaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.





2018 yılının Türk turizmi açısından çok başarılı olacağını belirten Michael Frenzel ise \"Türkiye turizmi geçtiğimiz yıl toparlanmaya başladı. Rus müşteriler açısınan parlak bir yıl oldu ama Avrupa pazarı hala biraz sıkıntılı. İyi haber şu ki erken rezervasyonlara bakıldığında, özellikle Almanya’da çok güçlü görünüyor. Ben 2018’in türk turizmi açısından çok başarılı geçeceği konusunda çok iyimserim\" dedi.





HANGİ ÜLKELER TURİST ÇEKECEK?





Bu yıl Avrupalılar için batı ve Doğu Akdeniz\'in önemli destinasyonlar arasında bulunduğunu ifade eden Michael Frenzel, turist çekecek ülkeleri şöyle sıraladı:





\"Türkiye oyuna yeniden dahil oluyor, Tunus, Kuzey Afrika ve Mısır’da toparlanma süreci var. Böylelikle geçtiğimiz son 2-3 yılın odak noktası olan başta İspanya gibi destinasyonlarda daha dengeli bir dağılım olacak ki bu da iyi bir şey. Almanya’da Güney Amerika, Kuzey Amerika çok popüler. Crouise turizmi de çok önem kazandı. Çok hızlı büyüyor.\"





Narin, konuşmalarının ardından Bakan Elvan ve Michael Frenzel\'e plaket takdim etti.