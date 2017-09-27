(Görüntülü Haber) Alman Noel Baba, camide dua edip barış diledi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ALMANYA\'da oturan, her yıl Antalya\'nın Demre İlçesi\'ni ziyaret eden \'Alman Noel Baba\' olarak bilinen Wolfgang Kimming Liebe, ilçede ziyaretlerde bulundu. Alman Noel Baba, camide barış ve kardeşlik için dua etti. Almanya\'da 30 yılı aşkın süreden bu yana Noel Baba misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, 19\'uncu kez Demre\'ye geldi. Noel Baba kıyafetleri ve asası ile Kaymakam Murat Uz\'u makamında ziyaret eden Liebe, Türk- Alman ilişkileri ve Demre\'nin tanıtımıyla ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Kaymakam Uz, Alman Noel Baba\'ya teşekkür ederek plaket verdi. \'İLİŞKİLER NORMALE DÖNECEKTİR\' Wolfgang Kimming Liebe, yıllardan bu yana Demre\'ye geldiğini belirtirken, \"Almanya\'da seçimler yapıldı. Türk- Alman ilişkileri tekrar normale dönecektir. İki ülkenin dostluğu devam etmelidir. Burada büyük bir sevgi ve konukseverlik görüyorum. Bu nedenle ölünce Demre\'ye gömüleceğim\" dedi. AZİZ NİCOLAOS MÜZESİ\'NE ZİYARET Liebe, ardından Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ni ziyaret etti. Rus turistler \'Alman Noel Baba\'ya büyük ilgi gösterdi. Burada barış için insanlara çağrı yapıp, turistlerle fotoğraf çektiren Liebe, Noel Baba\'ya da teşekkür etti. CAMİDE DUA ETTİ Liebe daha sonra Demre Müftü vekili Şadi Demir\'i makamında ziyaret etti. Müftülüğün de bulunduğu Bayrakçı Camii\'nde dua eden Liebe, \"Peygamberlerimiz İsa ve Muhammed\'den, yüce Allah\'tan tüm insanlara sağlık, dostluk ve kardeşlik diliyorum. Almanya ve Türkiye\'de tüm dünyada hastalara şifa diliyorum. Allah\'ım tüm dünyada barış ve kardeşlik ihsan eyle. İnsanları barış içinde yaşat\" dedi. Müftü Vekili Şadi Demir, \"Noel Baba\'nın Demre\'ye gelip de Demre ve Alman halkı arasında kardeşlik faaliyetlerinde bulunması inşallah hayırlı olur\" diye konuştu. Alman Noel Baba Liebe, daha sonra Hacımusaoğlu Anaokulu\'nda eğitim- öğretim yapan sınıfları ziyaret etti. Öğrencilere Noel Baba şarkısı söyleyen Liebe, Almanya\'dan getirdiği ve \'Ahmet\' adını verdiği kuklayla gösteri yaptı. Öğrencilere hediyeler veren Liebe, okul bahçesinde oyun oynadı.