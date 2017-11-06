(Görüntülü Haber) Alman kadınlar, Aikido'ya Türk kadınlarından daha ilgili

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ALMAN aikido ustası Dr. Bodo Rödel, Türkiye\'de çok farklı yerlerde aikido çalışmalarına katıldığını belirterek, \"Almanya\'daki kadınların Türkiye\'deki kadınlara oranla aikidoya ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim\" dedi. \'Modern Japon savaş sanatı\' olarak adlandırılan aikidonun 6 \'dan\' dereceli ustası Dr. Bodo Rödel, Antalya\'ya geldi. Japon olmayıp 8\'inci dan derecesine kadar yükselebilen tek kişi Christian Tissier\'in de asistanı olan Dr. Rödel, Akdeniz Savaş Sanatları Spor ve Gençlik Kulübü Aikizen Dojo\'da aikido teknikleriyle ilgili seminer verdi. Aikido antrenörü Kürşat Demir ile 50 kişilik gruba öz savunma dersi veren Dr. Rödel, savunmanın tamamen teknikten ibaret olduğunu söyledi. ALMAN KADINLARININ AİKİDO İLGİSİ Davet edildiği sürece Türkiye\'nin hemen her yerindeki çalışmalara, seminerlere katıldığını belirten Dr. Rödel, aikidonun savunma amaçlı yapılan bir spor olduğunu kaydetti. Temelinde barış ve sevgiyi taşıdığını da anlatan Dr. Rödel, Almanya ve Türkiye\'de aikidoya olan ilgiyi kıyasladı. Alman kadınlarının Türk kadınlara nazaran daha çok aikidoya ilgi duyduklarını vurgulayan Dr. Rödel, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de çok farklı yerlerde bulunarak aikido çalışmalarına katıldım. Almanya ve Türkiye\'yi aikido açısından değerlendirecek olursam. Almanya\'daki kadınların Türkiye\'deki kadınlara oranla aikidoya ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Almanya\'da kadınlar ve erkeklerin aikidoya ilgileri eşit.\" \"TÜRK KADINLARININ İLGİSİZLİĞİ VAHİM\" Aikido antrenörü Kürşat Demir ise erkeklerin bu spora ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Teknik olarak gelişme sağlamak için yurt dışından aikido alanında söz sahibi ustaları aikidoya gönül veren öğrencilerle, sporcularla bir araya getirdiklerini aktaran Demir, Türk kadınlarının ilgisizliğinden dert yandı. Kuaförde harcadıkları zamanın çok azını aikidoya ayırdıklarında kendilerini çok kolay savunabileceklerini savunan Demir, sözleri şöyle tamamdı: \"Türkiye\'de kadınların aikidoya ilgisi vahim derecede. Kadınlar ya tanımadıkları için gelmiyor, ya da erkek sporu olarak düşünüyorlar. Aslında aikido öğrendiklerinde kendilerini dışarıda daha güvenli hissedecekler. Kuaförlerde harcadıkları zamanın çok azını bu spora ayırsalar kendilerini koruyacakları kadar teknik öğrenebilirler.\"