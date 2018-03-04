(Görüntülü Haber) Alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmngazi ilçesinde meydana geldi. Eski Gemlik Yolu yönünden Yunus Emre Bulvarı\'na doğru giden Mustafa Çağatay Çaycı (24) yönetimindeki 16 F 1670 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere\'ye uçtu. Ters dönen otomobilde hafif yaralanan sürücü Çaycı ve yanındaki arkadaşı Yunus Emre Kırlılar (24), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Bir süre dere kenarında kurtulmayı bekleyen Çaycı ve Kırlılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle yukarı çıktı. Çaycı ve Kırlılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Mustafa Çağatay Çaycı\'nın 0.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya şahit olan Fikret Kış, aracın hızlı olduğunu belirterek, \'\'Köprü demirlerini kırarak dereye uçtular. Araç hızlıydı, kendi imkanları ile çıktılar araçtan, biz de zaten görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik\'\' dedi.